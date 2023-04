OL-OM : Cengiz Ünder l’homme des grands soirs

La suite après cette publicité

Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille a réussi un nouvel exploit : s’imposer à Lyon (2-1). Les Phocéens ne s’étaient jamais imposés dans le Groupama, inauguré en janvier 2016. Pire encore, ils n’avaient pas battu l’Olympique Lyonnais depuis 2007 et un doublé de Mamadou Niang. Il a fallu, ce dimanche soir, un but contre son camp en toute fin de rencontre de Malo Gusto pour qu’ils arrivent à leurs fins.

Poussés dans leurs derniers retranchements en début de partie, les joueurs d’Igor Tudor allaient finir par ouvrir la marque grâce à Cengiz Ünder, qui était à l’affût d’une frappe d’Alexis Sanchez, bien repoussé par Anthony Lopes. Le Turc avait déjà inscrit son premier but dans le jeu cette saison à l’Orange Vélodrome le week-end dernier contre Troyes.

Tudor le trouve fantastique

Presque refourgué à l’Atalanta Bergame l’été dernier et laissé pour compte par Igor Tudor pendant la première partie de saison, le Turc revit complètement depuis la reprise post-Coupe du Monde au Qatar. Ainsi, il est impliqué sur sept buts de l’OM depuis le 28 décembre (quatre réalisations et trois passes décisives). Son coach, lui-même, avait salué ses progrès et sa prise de conscience.

Alors, oui, comme nous vous le disions, tout n’est pas parfait chez Ünder. En atteste d’ailleurs l’honnête note de 6 donnée par la Rédaction FM sur cette rencontre. Mais si tout n’est pas parfait, l’ancien de l’AS Roma est un homme de grand soir. Après avoir offert donc une victoire qui fera date contre l’OL, c’était déjà lui qui avait inscrit le seul et unique but de l’OM lors de la victoire en terres bordelaises l’année dernière.

« C’est super qu’il marque à chaque fois dans ces situations. À propos de Cengiz, il est à un très haut niveau. On se focalise sur ses buts, mais c’est son niveau général qui est très haut depuis janvier », a sobrement commenté Igor Tudor en conférence de presse. Et ce but vaut cher puisqu’il permet à l’OM de reprendre la deuxième place à Lens tout en mettant l’AS Monaco à six points.