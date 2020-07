Barça : Luis Suárez défend Antoine Griezmann

Mercredi soir, le FC Barcelone a battu l'Espanyol lors du 172e derby entre les deux équipes (1-0). Unique buteur de la rencontre, Luis Suárez est devenu par la même occasion le troisième meilleur buteur de l'histoire du club avec 195 réalisations. Mais ce qui a été observé avec attention, c'est la relation entre l'Uruguayen, Lionel Messi et Antoine Griezmann après le récital contre Villarreal, le week-end dernier (4-1). À la fin de la rencontre, le numéro 9 barcelonais a été interrogé sur l'intégration de l'international français (78 sélections, 30 buts) et il estime qu'il faut du temps pour que les automatismes se forment.

La suite après cette publicité

«C'est l'entraîneur qui décide. Le but est de trouver la meilleure formule possible pour nous trois mais on apprend à se connaître. Comme c'est la première année d'Antoine ici, ce n'est pas si simple de trouver les automatismes. C'est peut-être l'une des solutions à trouver avec l'entraîneur», a déclaré un Suárez bienveillant à l'égard de son coéquipier.