Liga : le FC Barcelone assure l'essentiel et condamne l'Espanyol

Un derby quasiment des extrêmes. À l'occasion de la 35e journée de Liga, le FC Barcelone (2e, 73 points) et l'Espanyol (20e, 24 unités) croisaient le fer ce mercredi soir sur la pelouse du Camp Nou. Après sa belle victoire contre Villarreal (4-1) dimanche, le champion d'Espagne en titre voulait enchaîner pour revenir à un point du Real Madrid, qui défiera Alavés vendredi soir (22h, à suivre sur notre live commenté). Mais surtout, il ne fallait pas se rater sous peine de voir la Casa Blanca avec au maximum sept points d'avance vendredi soir. En face, l'autre formation catalane devait s'imposer pour ne pas descendre officiellement en seconde division.

La suite après cette publicité

Si Quique Setien faisait encore confiance à ses cadres avec toujours son trio Messi-Suarez-Griezmann devant et Rakitic à la place de Vidal, Francisco Rufete réalisait lui quatre changements dans son onze de départ après la défaite à domicile contre Leganés (0-1). Comme attendu, les Blaugranas prenaient possession du ballon mais les visiteurs ne tremblaient pas et jouaient leurs coups à fond. Trouvé dans le dos de la défense, Embarda se présentait face à Ter Stegen qui sauvait le Barça (10e) sur la première occasion du match. La réponse de Messi était trop timide (14e) et Roca butait lui sur Piqué sur une nouvelle opportunité pour l'Espanyol (16e). Mais après ce début de match intéressant, le rythme retombait.

Ansu Fati expulsé après quatre minutes de jeu

Si les hommes de Quique Setien conservaient le cuir, les occasions n'étaient pas nombreuses. Messi ne cadrait pas son coup-franc (23e) tandis que Suarez, bien servi par Griezmann, faisait le mauvais choix en prenant son temps et était contré de justesse (25e). Et derrière, plus rien d'intéressant jusqu'à la pause. Sauf du côté de l'Espanyol puisque sur un contre, Didac Vila trouvait le poteau de Ter Stegen (44e) ! Avec ce score de 0-0 à la mi-temps, Quique Setien réagissait en lançant Fati à la place de Semedo (Sergi Roberto repassait alors en défense). Mais l'ailier de 17 ans ne restait pas longtemps sur la pelouse puisqu'il voyait rouge pour un geste dangereux sur Calero (49e, l'arbitre avait d'abord sorti le jaune).

À dix contre onze, les Blaugranas se compliquaient donc la tâche mais l'arbitre sortait encore un rouge (avec l'aide de la VAR), cette fois-ci pour Lozano et sa semelle sur le tibia de Piqué (52e). Et avec deux joueurs en moins, la rencontre s'emballait. Si Griezmann ne cadrait pas sa tête (54e), Suarez ne manquait pas le cadre après une frappe de Messi sortie par Cabrera (56e, 1-0). Avec cette ouverture du score, les locaux poussaient tout de même pour se mettre à l'abri. Sur un superbe service de Sergi Roberto, Messi voyait sa reprise être sortie par Lopez (68e). Les acteurs n'arrivaient pas ensuite à créer le danger. Seul De Tomas tombait sur Ter Stegen (90e), alors que Bernardo ne cadrait pas sa tête (90e+5). Le Barça s'imposait donc 1-0 et revenait à un point du Real Madrid. Encore battu, l'Espanyol évoluera en D2 en 2020-2021.

Le classement de la Liga ici.