Liga : le FC Barcelone se relance contre Villarreal

Un match plus que décisif. Pour le compte de la 34e journée du championnat d'Espagne, le FC Barcelone (2e, 70 points) se rendait à l'Estadio de la Ceramica pour y défier Villarreal (5e, 54 unités). Et suite au court succès du Real Madrid dans la journée contre l'Athletic (1-0), les Blaugranas ne devaient pas se manquer ce dimanche soir, eux qui comptaient sept points de retard avant le coup d'envoi. Mais en face, le sous-marin jaune voulait aussi enchaîner pour rester dans la course à la Ligue des Champions, le Séville FC (4e) étant à trois points. Côté catalan, Quique Setien alignait un trio Messi-Suarez-Griezmann devant. Javi Calleja pouvait compter sur Moreno ou encore Alcacer.

La suite après cette publicité

Et même s'il n'y avait pas de supporters dans le stade, il ne fallait pas être en retard devant sa télévision. Trouvé côté gauche, Jordi Alba centrait devant le but où Griezmann tentait de placer une Madjer mais finalement, Pau Torres marquait contre son camp (3e, 0-1). Mais le cinquième de Liga ne se laissait pas faire et réagissait rapidement. Après une frappe de Cazorla repoussée par Ter Stegen, Moreno, en renard des surfaces, fusillait le portier allemand (14e, 1-1). Les deux formations nous offraient un véritable spectacle et Asenjo brillait dans ses cages (14e, 16e). Avant de s'incliner une seconde fois. Décalé par Messi, auteur d'un énorme travail, Suarez ne se posait aucune question et envoyait une superbe frappe enroulée dans le but du sous-marin jaune (20e, 1-2).

Griezmann, un chef-d'oeuvre avant la pause

Très en jambes comme ses coéquipiers d'attaque, l'Urugayen, auteur de son 194e but avec le Barça et désormais troisième meilleur buteur de l'histoire du club, manquait ensuite le doublé (23e). Malgré cette avance, les Catalans étaient inquiétés sur les offensives adverses. Après une mauvaise tentative de Chukwueze (30e), Bacca tombait sur Ter Stegen (47e), tandis que Vidal voyait sa tentative être sortie par Asenjo (38e). Mais les hommes de Quique Setien poussaient avec une double-occasion pour Suarez (41e), avant le chef-d'oeuvre de Griezmann qui faisait le break sur un magnifique lob (45e, 1-3). Au terme de cette première période très intéressante, le Barça était donc devant.

En deuxième période, il y avait un peu moins de spectacle mais les deux équipes continuaient pour tenter de marquer. Côté catalan, Messi (53e) et Suarez (58e) rataient une occasion de but, tout comme Vidal (66e) ou encore Alba (67e). Finalement, après de nombreuses tentatives, Messi marquait le quatrième but des siens sur un bon service de Sergi Roberto. Mais avec l'aide de la VAR, l'arbitre refusait ce but pour un hors-jeu de Vidal quelques secondes plus tôt (73e). Braithwaite, entré en jeu, ne marquait pas non plus (81e), mais Fati trouvait lui le chemin des filets sur une frappe déviée (87e, 1-4). Derrière, Asenjo sauvait les siens devant Messi (90e+1), qui trouvait ensuite la barre transversale (90e+3). Plutôt séduisant, le Barça s'imposait donc 4-1 et revenait à quatre unités du Real Madrid. Villarreal, battu pour la première fois depuis la reprise, restait 5e.

Le classement complet de la Liga ici.