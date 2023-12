Grosse inquiétude sur l’état de santé de Franz Beckenbauer

Aujourd’hui âgé de 78 ans, la légende allemande Franz Beckenbauer mène une existence bien loin des médias et des caméras. Victime d’un infarctus oculaire qui lui a fait perdre la vue de l’œil droit il y a un an, le double Ballon d’Or a vu son état de santé se détériorer davantage ces derniers mois. Et à en croire les images diffusées dans le nouveau documentaire de l’ARD intitulé « Beckenbauer », l’inquiétude grandit autour de lu champion du monde 1974.

S’il ne sera diffusé que le 8 janvier sur la chaîne Das Erste, le teasing du programme a déjà été dévoilé sur les réseaux sociaux, avec des images qui ne respirent pas l’optimisme. «Si je disais maintenant qu’il allait bien, alors je mentirais et je n’aime pas mentir. Il ne se sent vraiment pas bien. C’est une constante montée et descente», a notamment déclaré son frère Walter dans le programme. En août, l’autre légende allemande Lothar Matthäus, conscient des moments difficiles vécus par son aîné, avait appelé à l’optimisme : «nous espérons qu’il ira mieux. Franz a toujours dit que la santé était la chose la plus importante dans la vie. Mais actuellement, il ne l’a pas. »