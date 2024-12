Rien ne va plus pour l’AS Saint-Étienne !

4 victoires, 1 nul et déjà 10 défaites. De retour dans l’élite du football français, Saint-Étienne n’y arrive toujours pas. Si la victoire contre la lanterne rouge Montpellier (1-0) à la fin du mois de novembre dernier avait chassé quelques doutes, les Verts ont, depuis, enchaîné trois nouveaux revers : une gifle 5-0 à Rennes (rappelant l’humiliation 8-0 vécue contre l’OGC Nice), un 2-0 ne souffrant d’aucune contestation contre l’OM et un 2-1 renversant face au Toulouse Football Club ce vendredi en ouverture de la 15e journée de Ligue 1. Une nouvelle déconvenue plaçant l’ASSE à une inquiétante 16e place avant les matches du HAC et du MHSC. Au Stadium, les troupes d’Olivier Dall’Oglio avaient pourtant idéalement lancé leur soirée.

Acheté 10 millions d’euros l’été dernier, Lucas Stassin ouvrait son compteur but pour placer les siens devant. Oui mais voilà, la première réalisation de l’attaquant belge sous ses nouvelles couleurs n’aura malheureusement pas suffi. Encore trop fragile sur le plan défensif, le club stéphanois craquait finalement au retour des vestiaires. Alors que Shavy Babicka égalisait (55e), Zakaria Aboukhlal offrait lui la victoire aux Violets dans les derniers instants. Replongés dans le doute et incapables de se dépêtrer de cette spirale infernale, les Verts - forts d’un seul petit point pris en huit matches hors de leurs bases - accusaient logiquement le coup après la rencontre.

Olivier Dall’Oglio n’en veut pas à ses joueurs

«Le vestiaire est assez abattu. On pensait pouvoir tenir quelque chose, je n’ai pas grand-chose à dire aux joueurs, j’ai pourtant vu des choses positives, mais on ne peut pas se contenter de cela. On peut travailler encore la coordination. Je pense qu’un nul aurait été plus juste, les vents sont contraires en ce moment, je ne vais pas parler de l’arbitrage sur le hors-jeu. Je regrette le premier but pris, c’est un manque d’expérience», avouait ainsi Olivier Dall’Oglio au micro de DAZN. Pour autant, le coach des Verts ne baissait pas totalement les bras, préférant également retenir les motifs d’espoir.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 8 Toulouse 21 15 0 6 3 6 17 17 16 ASSE 13 15 -22 4 1 10 12 34

«Les vents seront différents à un moment donné. On savait qu’on aurait une saison difficile. Elle l’est. Il n’y a pas de surprise par rapport à ça. Il ne faut pas se décourager. On est en capacité de rebondir. On n’a pas le choix, il faut qu’on avance, il faut qu’on progresse. Je n’en veux pas aux joueurs. Ils font le maximum actuellement. On est très frustrés. On pensait tenir quelque chose, au moins un point. En ce moment c’est difficile». Optimiste, Olivier Dall’Oglio va désormais devoir trouver les mots justes pour changer la donne. Une mission qui débutera dès dimanche prochain lors des 32es de finale de la Coupe de France où Saint-Étienne accueillera l’OM avant de filer en vacances et de reposer les têtes…