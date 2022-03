Rachat Chelsea : un soutien de Donald Trump se positionne

Chelsea est en pleine révolution. Conséquence de la guerre en Ukraine et de sa proximité avec Vladimir Poutine, Roman Abramovich s'est résigné à vendre Chelsea, sa propriété depuis 2003. Nombreux sont en tout cas ceux voulant récupérer le flambeau, à l'instar d'un groupe d'hommes d'affaires composé notamment de Todd Boehly (patron des LA Dodgers et des Lakers) et du milliardaire suisse Hansjorg Wyss, d'un magnat turc, ou encore de la star de MMA Conor McGregor. D'après ESPN, Woody Johnson (74 ans), qui détient la franchise des New York Jets (NFL), pourrait prochainement s'inviter à la table des négociations en formulant une offre à l'oligarque russe.

Il s'agit d'un homme d'affaires loin d'être inconnu aux États-Unis. Il a par exemple été l'ambassadeur des USA à Londres de 2017 à 2021, après avoir été nommé à ce poste par un certain Donald Trump, qu'il a d'ailleurs soutenu financièrement via le parti des Républicain lors de sa dernière campagne présidentielle. Roman Abramovich pourrait céder Chelsea en échange d'un chèque d'environ 3,6 milliards d'euros. Les prétendants ont jusqu'au 15 mars pour soumettre leur offre à la société américaine Raine Groupe, chargée de la vente du club londonien.