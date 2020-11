Maroc-Espagne : Munir débouté par le TAS

Mauvaise nouvelle pour l’attaquant de Séville Munir El Haddadi (25 ans). Convoqué et utilisé en septembre 2014 par Vicente Del Bosque, alors sélectionneur de l’Espagne, le joueur qui évoluait au FC Barcelone n’était plus réapparu depuis avec la Roja (1 sélection). Entre temps, le Maroc a tenté d’obtenir de la FIFA qu’El Haddadi ait le droit de changer de passeport international afin qu’il puisse évoluer avec les Lions de l’Atlas. Requête rejetée par l’instance dirigeante du football mondial. Le joueur avait alors saisi le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) pour tenter d’obtenir gain de cause. Mais une fois encore, la réponse a été négative. Munir ne pourra donc pas jouer avec le Maroc.

« Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a rendu sa décision dans la procédure d'arbitrage entre le joueur Munir El Haddadi et la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) (les appelants), d’une part, et la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) et la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) (les intimées), d’autre part. L’appel a été déposé suite à la décision rendue par la Commission du Statut des Joueurs de la FIFA le 23 septembre 2020 de ne pas autoriser Munir El Haddadi à changer de fédération nationale, à savoir de quitter la fédération espagnole pour rejoindre la fédération marocaine. L’appel a été rejeté par le TAS et la décision rendue par la FIFA a été confirmée », peut-on lire sur le communiqué publié par le TAS.