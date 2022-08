Manchester United : Casemiro absent contre Liverpool

Déjà prêt pour jouer avec Manchester United ? Physiquement, sans doute. Mais contractuellement, pas encore. Casemiro n'a pas encore totalement rejoint les Red Devils. Les négociations entre le Real Madrid et Manchester United ont été rapides et efficaces. Entre le milieu de terrain brésilien et les dirigeants mancuniens également. Cependant, l'international (63 sélections/5 buts) n'a pas encore signé son contrat et il n'a pas encore passé sa visite médicale.

Par ailleurs, ce ne sont que des détails qui n'entacheront pas sa venue en Angleterre. Tout est réuni pour que le quintuple vainqueur de la Ligue des Champions rejoigne Manchester. Cependant, le joueur de 30 ans ne pourra être aligné pour la réception face à Liverpool, lors de la 3ème journée de Premier League, lundi prochain.

We are delighted to have reached an agreement in principle for the transfer of @Casemiro 🇧🇷#MUFC