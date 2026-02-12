Menu Rechercher
Commenter 1
Premier League

Nottingham Forest a trouvé son nouveau coach

Par Matthieu Margueritte
Vítor Pereira sur le banc des Wolves @Maxppp

Tard dans la nuit, Nottingham Forest a décidé de se séparer de son entraîneur Sean Dyches. Et visiblement, les Reds ont déjà trouvé son remplaçant. Selon Skysports, il s’agit du Portugais Vitor Pereira.

La suite après cette publicité

D’après le média britannique, ce dernier a donné son accord pour succéder à Dyches. Embarqué dans la lutte pour le maintien, Nottingham Forest va recruter l’entraîneur qui s’est fait renvoyer de Wolverhampton, dernier du classement, en novembre dernier.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Nottingham

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Nottingham Logo Nottingham Forest
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier