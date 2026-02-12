Nottingham Forest a trouvé son nouveau coach

Tard dans la nuit, Nottingham Forest a décidé de se séparer de son entraîneur Sean Dyches. Et visiblement, les Reds ont déjà trouvé son remplaçant. Selon Skysports, il s’agit du Portugais Vitor Pereira.

D’après le média britannique, ce dernier a donné son accord pour succéder à Dyches. Embarqué dans la lutte pour le maintien, Nottingham Forest va recruter l’entraîneur qui s’est fait renvoyer de Wolverhampton, dernier du classement, en novembre dernier.