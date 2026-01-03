Menu Rechercher
AS Monaco : Lukas Hradecky sort sur blessure contre l’OL

Saison galère pour Lukas Hradecky. Recruté cet été en provenance du Bayer Leverkusen pour mettre fin aux galères de gardien qui traînent depuis des années à Monaco, le gardien finlandais avait été blessé jusqu’à début novembre. De retour avec le club de la Principauté, le portier de 36 ans était titulaire depuis deux mois.

Mais voilà, une nouvelle galère a eu lieu ce dimanche face à l’OL. Pour le premier match de l’année, Hradecky est sorti sur blessure après un choc avec Pavel Sulc dès la première minute. Après être resté sur le terrain quelques minutes, Hradecky est sorti et s’est directement dirigé vers les vestiaires. Il a été remplacé par Philipp Köhn.

