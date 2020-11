Real Madrid : Tony Cascarino tacle Eden Hazard

Désigné comme le successeur de Cristiano Ronaldo à son arrivée au Real Madrid, Eden Hazard est loin de répondre aux attentes. Depuis qu'il porte le maillot blanc, il n'a pu disputé que 25 matchs. Des apparitions sporadiques où il a pu montrer des flashs de son talent, par séquences. Mais à chaque fois sa dynamique était stoppée par une blessure.

Tony Cascarino, ancien footballeur anglais et actuel commentateur sportif, a évoqué la situation du joueur de 29 ans sur Talksport, en marge du match entre la Belgique et l'Angleterre en Ligue des Nations : « il est allé au Real Madrid pour devenir le meilleur joueur du monde, il en a même parlé à son arrivée à Madrid, mais on voit à quel point cela a été difficile depuis son arrivée. Cela a été très dur pour lui. Évidemment, les blessures ont joué un rôle énorme, apparemment il était un peu en surpoids, il a perdu confiance en lui, mais il semble avoir retrouvé sa forme ces derniers temps. Nous n'avons tout simplement pas vu le meilleur Hazard depuis longtemps ». Un retour en forme de la star belge ferait évidemment du bien aux Merengues.