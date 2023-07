Quel mercato attendu pour le Montpellier HSC ?

La suite après cette publicité

Le Montpellier Hérault Sport Club a connu une saison… disons à deux visages. Un premier, symbolisé par la fin du mandant Olivier Dall’Oglio et l’interim raté de Romain Pitau, n’ayant pas pu sortir la Paillade des carences mentales et physiques des leurs après la seconde partie de la saison 2021-2022, avec seulement deux petites victoires en six mois. Et avant la 23e journée de Ligue 1 de l’exercice qui vient de s’écouler, le MHSC pointait au 15e rang, à deux unités d’une zone rouge à quatre places pour le passage à 18 équipes. Avant que le sauveur n’ait un visage familier des supporters héraultais…

En effet, Michel Der Zakarian, libre depuis 4 mois après son départ du Stade Brestois, a fait revivre le Stade de la Mosson en assurant le maintien à son équipe, et ce en allant chercher des résultats face à des équipes de haut de tableau (nuls contre Lens et l’OM, victoires face à Rennes et Monaco), et ce après avoir perdu contre ces quatre clubs lors de la première partie. Le maintien maintenant assuré, la direction sportive montpelliéraine doit s’atteler au mercato estival, qui a déjà débuté avec deux recrues annoncées. Mais plusieurs joueurs, et pas des moindres, sont attendus sur le départ.

L’interrogation Wahi

S’il y a bien une pépite qu’on retient de cette saison 2022-2023, c’est bien l’attaquant international Espoirs français Elye Wahi. Sélectionné avec les Bleuets de Sylvain Ripoll pour l’Euro 2023 en Roumanie (du 21 juin au 8 juillet). Auteur de 19 buts et 6 passes décisives en championnat - dont un quadruplé face à l’OL, le profil du buteur de 20 ans ne laisse pas insensible des prétendants en France et à l’étranger (Monaco, Arsenal…). Un chèque d’au moins 30 millions d’euros est attendu de la part du président, Laurent Nicollin, et de son directeur sportif, Bruno Carotti.

Les dirigeants avaient déjà reçu une offre pour le natif de Courcouronnes de 25 millions d’euros et des bonus, refusée par le patron du MHSC. Dans des propos récoltés par le Midi Libre, ce dernier a d’ailleurs confirmé les intérêts autour de lui, sans concrétisation… pour le moment : «il y a des approches de trois ou quatre clubs, mais pas d’offre concrète sur le bureau. Au niveau des attaquants (Thuram, Openda…), cela va être un jeu de chaises musicales, cela va se décanter. Comme les Anglais, en position de force, n’ont pas bougé…» Et il n’est pas le seul de l’effectif à être proche de la sortie…

Côté départs, de jeunes à potentiel…

A commencer par un autre grand espoir, cette fois en défense : Maxime Estève. Formé au club et lancé dans le monde professionnel par ODO il y a presque deux ans. Le central gaucher et longiligne (1m93) a eu la lourde tâche de pallier les départs de Vitorino Hilton (retraite) et Daniel Congre (Dijon) dans une période de transition. S’il a proposé un premier exercice prometteur en pro, son deuxième, quant à lui, a été plus compliqué par la dynamique sportive et une blessure musculaire, l’éloignant des terrains pendant trois mois entre novembre 2022 et février 2023.

S’il a néanmoins pu disputer 24 rencontres entre la Ligue 1 et la Coupe de France, le natif de Montpellier pourrait bien voir son avenir s’écrire plus loin de sa ville natale, comme l’avait annoncé son président au média officiel des Orange-et-bleu : «Maxime Estève a évoqué le souhait de peut-être vouloir voir ailleurs… Nous verrons ce que nous ferons en fonction des propositions et des demandes.» Son nom était notamment lié à un transfert à l’AC Milan ou encore Nottingham Forest. Toujours au Midi Libre, LN a confié avoir «décliné une offre d’un club italien.»

… mais aussi des déceptions

Pourraient s’ajouter à lui d’autres joueurs dont les supporters attendaient sûrement plus cette saison, notamment Stephy Mavididi (4b., 2 p.d.). L’attaquant anglais, qui valent plus de 15 M€ il y a un an et demi, ne serait estimé qu’à la moitié de ce montant cet été. Transfermarkt l’évalue à 8 M€, ce qui serait une légère plus-value à ce prix-là. Pour rappel, Montpellier avait offert un chèque de 6,3 M€ à la Juventus Turin pour s’attacher les services du virevoltant joueur formé à Arsenal. Encore sous contrat avec le MHSC pour une saison, un départ de Mavididi cet été serait clairement envisagé pour espérer avoir une indemnité de transfert…

Et c’est officiel depuis quelques jours, le club héraultais a officialisé les départs de sept joueurs. Parmi eux, des déceptions comme Valère Germain (3b., 1 p.d.), Mathias Suarez ou encore Pedro Mendes, qui n’a pas su revenir à son meilleur niveau après sa longue absence sur blessure. S’ajoutent à ces noms deux gardiens, Matis Carvalho et Bingourou Kamara, tout juste arrivé l’été dernier pour pallier la blessure de Dimitry Bertaud. Faitout Maouassa, qui a su se relancer en terres montpelliéraines, termine son prêt sans option d’achat et retourne au Club Bruges. Enfin, Thibault Tamas quitte le club et est d’ailleurs présent dans le groupe de l’UNFP FC pour cet été.

Et du côte des arrivées ?

Forcément, quand tous ces départs sont attendus, les Pailladins espèrent voir d’autres joueurs faire le chemin inverse pour pallier ces départs et apporter la combativité et le talent attendu sur le terrain. «Je peux juste vous assurer que dans chaque secteur, des recrues potentielles ont été identifiées», tenait à rassurer Nicollin fils dans un entretien accordé au média du club. Pour cela, deux recrues ont déjà été officialisées, avec l’ailier international jordanien Mousa Tamari et le défenseur central et espoir suisse Bećir Omeragić. Cependant, après ces arrivées, le mercato estival semble bien calme dans le sens des signatures.

Malgré quelques noms liés à la Paillade, comme le Croate Mislav Oršić (Southampton), le Trinidadien Levi Garcia (AEK Athènes) ou encore Leandro Morante (Bourg-en-Bresse), comme nous vous l’annoncions sur notre site, aucune autre arrivée ne semble être proche d’être finalisée pour les joueurs de champ. Car pour le poste de portier, l’arrivée du Bosnien Belmin Dizdarevic a déjà été officialisée, pour apporter de la concurrence à un Bertaud de retour de blessure et Lecomte attendu comme numéro 1. D’autres pistes plus récentes, comme le Zambien Kings Kangwa (ER Belgrade) et Amine Boutrah (US Concarneau) ont été évoqués ces derniers jours. Mais le mercato estival ne devrait pas accélérer tant qu’un gros dossier comme Elye Wahi n’a pas été bouclé, afin d’avoir les liquidités suffisantes pour lancer ses offensives.

Quels besoins attendus ?

Avec les départs attendus, le secteur offensif pourrait être la priorité du board montpelliérain. Négocier une indemnité de transfert pour le polyvalent Faitout Maouassa, auteur d’une belle saison à la Mosson (5b., 5p.d.), aurait pu être une belle opportunité d’avoir un joueur capable d’occuper les ailes, offensivement (droit et gauche) et défensivement (gauche). Une doublure à la pointe de l’attaque, en plus du possible successeur de Wahi, pourrait être une solution intéressante pour donner plus de solutions offensives à MDZ, en plus des jeunes (Makouana, Faye…).

Le milieu de terrain ne serait pas réellement prioritaire, avec les joueurs confirmés (Savanier, Ferri) et de devenir (Chotard, Fayad, Leroy, Delaye, Barès ?) présents dans le club. Quant à la défense, un latéral droit en plus d’Enzo Tchato pourrait être évoqué en cas de départ du courtisé Falaye Sacko. Sinon, la défense paraît également plutôt fournie, et ce malgré la possible vente de Maxime Estève. Tout comme le poste de gardien, avec Lecomte en numéro 1 et Bertaud en doublure. Un chantier d’envergure qui attend le MHSC pour cet été, pour aller chercher un peu plus qu’une place dans le ventre mou du classement…