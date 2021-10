OM - Lorient : les premiers détails de l'hommage qui sera rendu à Bernard Tapie

Après la trêve internationale, la Ligue 1 va faire son retour ce week-end et l'Olympique de Marseille va défier le FC Lorient en clôture de la 10e journée dimanche soir (20h45). Une rencontre particulière puisque ce sera le premier match des Phocéens à l'Orange Vélodrome depuis le décès de Bernard Tapie, qui s'est éteint le dimanche 3 octobre des suites d'un cancer. Pour l'occasion, le club olympien et ses supporters vont lui rendre un bel hommage, et certains détails ont déjà été dévoilés.

D'après les informations de RMC Sport, les joueurs de Jorge Sampaoli porteront un tee-shirt en hommage à l'ancien président de l'OM durant l'échauffement d'avant-match, tandis qu'un portrait de Bernard Tapie sera visible sur le rond central de la pelouse de l'Orange Vélodrome. Concernant les tribunes, plusieurs tifos seront déployés par les groupes de supporters. Bien évidemment, une minute de silence ou d'applaudissements sera respectée avant le coup d'envoi.

