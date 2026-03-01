Menu Rechercher
Bayern : Harry Kane calme le jeu après la victoire contre Dortmund

Dortmund 2-3 Bayern Munich

Malgré la victoire référence du FC Bayern Munich sur la pelouse du Borussia Dortmund (3-2) ce samedi, qui porte l’avance des Bavarois à 11 points en tête de la Bundesliga, Harry Kane refuse de crier trop vite au titre. Auteur d’un doublé décisif, l’attaquant anglais a tenu à calmer l’euphorie après la rencontre, estimant que la course au titre n’était pas encore bouclée malgré l’écart conséquent au classement.

« Je ne pense pas que la course au titre soit terminée. Il reste encore plusieurs semaines. Nous devons rester concentrés. Nous sommes dans une bonne position, mais il faut continuer à être prêts et garder le même état d’esprit dès le prochain match », a déclaré l’ancien des Spurs au micro de Sky Sport Germany.

