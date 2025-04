Real Madrid : Kylian Mbappé est au fond du trou

Les images ont fait le tour de la planète. Dimanche après-midi, Kylian Mbappé était expulsé lors du duel entre Alavés et le Real Madrid, et ce à cause d’une grosse semelle sur Antonio Blanco. Heureusement, le joueur d’Alavés s’en est tiré sans aucune blessure, alors que les images font froid dans le dos. De son côté, le Bondynois est désormais dans l’attente de savoir quelle sera sa sanction, mais selon les informations des médias espagnols, elle devrait être plutôt clémente et tout indique qu’il ne sera suspendu que pour un match.

La suite après cette publicité

Quoi qu’il en soit, les prochains jours vont être animés, alors qu’à Barcelone, forcément, on réclame une sanction exemplaire pour le Bondynois. D’autres se posent aussi une question : mais pourquoi Mbappé a-t-il commis un tel attentat ? « Les nombreuses petites fautes qu’il a subies l’ont amené à réagir de la sorte, et ce n’est pas la bonne façon de réagir. Je ne veux pas le justifier, mais j’essaie de comprendre ce qu’il s’est passé », expliquait Davide Ancelotti - entraîneur du Real Madrid hier suite à la suspension de son père Carlo - après la rencontre.

La suite après cette publicité

Mbappé sous le choc

Et comme l’indique Josep Pedrerol, célèbre présentateur de l’émission El Chiringuito de Jugones, le Français était au fond du trou après le match. Il était abattu et frustré dans le vestiaire, regrettant son geste. En plus de s’être excusé auprès d’Antonio Blanco, il a aussi tenu à formuler des excuses à ses coéquipiers, qui ont joué toute la deuxième période à dix contre onze jusqu’à l’expulsion de Manu Sanchez en toute fin de partie. Le Bondynois ne comprenait pas pourquoi il avait perdu son sang froid et réalisé un tel geste.

Kylian Mbappé était aussi inquiet du sort d’Antonio Blanco, qui s’en est heureusement sorti sans blessure. Peu habitué à des interventions de ce genre, Kylian Mbappé devrait manquer le prochain match face à l’Athletic, rival particulièrement difficile, alors que la victoire est impérative pour les Merengues s’ils veulent toujours croire au titre en Liga. De quoi réfléchir et méditer sur son geste…