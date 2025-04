Real Madrid : Kylian Mbappé s’expose à une sanction surprenante !

Le craquage de Mbappé a vite fait le tour de la planète. En fin de deuxième période dimanche, contre Alavés, le Français a réalisé une intervention pour le moins rugueuse et dangereuse sur Antonio Blanco, avec une grosse semelle sur le tibia du joueur adverse. L’arbitre n’a pas hésité et a sorti le carton rouge, qui n’a d’ailleurs pas dû tout été contesté ou critiqué dans la presse pro-Madrid tant l’expulsion du numéro 9 madrilène est considérée comme justifiée et logique. Mbappé s’est ensuite excusé auprès de son adversaire.

En revanche, la question que tout le monde se pose maintenant, c’est de savoir quelle sanction attend Kylian Mbappé. Certains craignaient par exemple qu’il puisse être suspendu pour cette finale de Copa del Rey face au FC Barcelone le 26 avril prochain, ce qui pourrait être le cas en cas de suspension de quatre matchs ou plus car dans ce cas, les punitions s’appliquent à toutes les compétitions nationales. Dans le cas où le Comité de Compétition de la Fédération le sanctionne de trois matchs (ou moins) il pourra jouer cette finale même si c’est le troisième match qui attend les Merengues, puisqu’en cas de courte suspension celle-ci ne s’appliquerait qu’en Liga.

Une sanction légère ?

Dimanche après-midi, la tendance dans les médias et auprès des experts était effectivement de deux ou trois matchs de suspension pour le Français, comme l’a par exemple pronostiqué l’ancien arbitre Eduardo Iturralde Gonzalez sur la Cadena SER, suivi par d’autres anciens collègues sur d’autres médias. Ce qui le priverait des matchs de Liga face à l’Athletic, contre Getafe, puis éventuellement face au Celta, pouvant disputer cette finale contre le Barça en raison du point de règlement cité ci-dessus. Mais voilà que selon la Cadena COPE, Mbappé pourrait s’en sortir encore mieux.

Il pourrait tout simplement être suspendu pour… un seul match. Comme l’explique le média, le fait que le ballon soit en jeu sur l’action et le compte-rendu plutôt léger de l’arbitre qui évoque simplement un « usage excessif de la force » ne devraient pas forcément pousser le Comité de Compétition à être trop sévère avec le Français. L’article 130.1 du règlement stipule que dans ces cas précis, un match de sanction est suffisant. Autant dire qu’au vu de la violence de l’action et du risque de blessure évident pour Antonio Blanco, Kylian Mbappé et le Real Madrid s’en sortiraient très bien…