Real Madrid : le mea culpa de Kylian Mbappé

L’action de ce dimanche. Le Real Madrid s’est timidement imposé sur la pelouse d’Alavés grâce à un but d’Eduardo Camavinga, pour revenir à quatre points du FC Barcelone. Mais cette rencontre a surtout été marquée par l’expulsion de Kylian Mbappé, à la suite d’une énorme semelle et volontaire du numéro 9 madrilène sur la jambe d’Antonio Blanco. Et si l’attaquant est toujours silencieux, les médias espagnols assurent que Mbappé s’est excusé.

La suite après cette publicité

Selon la Cope, Kylian Mbappé s’est bel et bien excusé auprès de ses coéquipiers à l’issue de son match. L’international français s’est même rendu dans le vestiaire d’Alavés pour s’excuser auprès d’Antonio Blanco, victime de sa terrible semelle. «La première chose que je voudrais dire, c’est que Kylian Mbappé n’est pas quelqu’un de violent. Il s’est rapidement excusé et il est tout à fait conscient de ce qu’il a fait. C’est clairement un carton rouge direct», avait assuré Davide Ancelotti en conférence de presse, cet après-midi.