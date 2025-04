Le Real Madrid sort du silence après le terrible geste de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé a craqué. Alors que le Real Madrid s’est timidement imposé sur la pelouse d’Alavés grâce à un but d’Eduardo Camavinga pour revenir à quatre points du FC Barcelone, cette rencontre a surtout été marquée par l’expulsion du capitaine tricolore. Un carton rouge direct et indiscutable reçu à la suite d’une énorme semelle et volontaire du numéro 9 madrilène sur la jambe d’Antonio Blanco. Et forcément, les réactions étaient attendues après le coup de sang du Bondynois.

La suite après cette publicité

Car règlement indique qu’il écopera, au minimum, de deux rencontres de suspension, contre l’Athletic Bilbao, puis Getafe. Mais il pourrait être suspendu plus longtemps. Et s’il est absent pour quatre matches ou plus, Kylian Mbappé manquera aussi la finale de Coupe du Roi contre le FC Barcelone. Ce qui serait un sacré coup dur pour les Madrilènes, déjà très proches d’une élimination en Ligue des Champions après leur lourde défaite contre Arsenal, lors du quart de finale aller (0-3).

David Ancelotti tente de justifier le geste de Kylian Mbappé

En conférence de presse, David Ancelotti a rapidement été clair sur la situation. «La première chose que je voudrais dire, c’est que Kylian Mbappé n’est pas quelqu’un de violent. Il s’est rapidement excusé et il est tout à fait conscient de ce qu’il a fait. C’est clairement un carton rouge direct», a d’abord expliqué l’adjoint du Real Madrid, avant d’excuser ce geste : «les nombreuses petites fautes qu’il a subies l’ont amené à réagir de la sorte, et ce n’est pas la bonne façon de réagir. Je ne veux pas le justifier, mais j’essaie de comprendre ce qu’il s’est passé».

La suite après cette publicité

Sans en dire plus, David Ancelotti a ensuite préféré se préoccuper de la victoire importante pour la fin de saison. Mais dans la presse madrilène, le geste choquant de Kylian Mbappé est pointé du doigt en raison de la violence du geste, mais aussi, car il manquera des échéances importantes pour la course au titre. Dans l’attente de sa sanction et d’une possible réaction du capitaine tricolore, Kylian Mbappé sera bien présent mardi, pour le match retour contre Arsenal, en Ligue des Champions.