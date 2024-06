LOSC : Edon Zhegrova paye ses coéquipiers pour une drôle de raison

Il a illuminé la Ligue 1 tout au long de la saison qui vient de s’écouler. Brillant sur l’aile droite de l’attaque du LOSC, Edon Zhegrova a réalisé la meilleure année de sa carrière à l’âge de 25 ans. Une cuvée qui a forcément braqué les regards sur l’ailier kosovar qui avait exprimé publiquement ses velléités de départ ces dernières semaines. Ne manquant pas de courtisans, Zhegrova ne manque pas de s’exprimer depuis quelques semaines. De passage dans l’émission Oxygen, ce dernier s’est d’ailleurs livré à une drôle d’anecdote sur sa relation avec ses coéquipiers.

La suite après cette publicité

Amoureux du Kosova, son pays natal, l’ailier n’arrête pas de parler de ses terres à ses camarades. À tel point que ces derniers lui réclament cinq euros à chaque fois qu’il parle de sa nation : «quand je suis à Lille, je parle du Kosovo aux joueurs, le Kosovo, le Kosovo, je n’arrête. Aujourd’hui, ils me répètent que ce n’est pas Miami ni Los Angeles et ils me disent désormais qu’à chaque fois que je mentionne le Kosovo, je dois leur donner cinq euros, dit-il en souriant. Je les ai invités à venir et je crois qu’ils viendront (rires).»