Edon Zhegrova veut quitter le LOSC

Ça sent la fin pour Edon Zhegrova au LOSC. Dans un entretien accordé au programme kosovar Oxygen Promo, l’ailier de 25 ans a fait part de son désir d’évoluer ailleurs, dans un club à la mesure de ses ambitions. «Je crois que j’ai donné le meilleur de moi-même à Lille et que le moment est venu de partir pour un plus grand club», assure-t-il.

La direction des Dogues est prévenue même si l’ancien joueur du FC Bâle a déjà exprimé par le passé son souhait de ne pas s’éterniser à Lille. Avec 12 buts et 10 passes décisives en 47 matchs toutes compétitions confondues, Zhegrova sort de sa meilleure saison. Il est évalué à 15 M€ sur Transfermarkt et a déjà fait l’objet de rumeur à la Juventus. Il est encore sous contrat jusqu’en 2026 avec le LOSC.