Edon Zhegrova sur les tablettes d’un grand club européen

Excellent depuis le début de l’exercice, Edon Zhegrova (25 ans) contribue fortement à la belle saison du LOSC en Ligue 1. Depuis son arrivée à l’hiver 2022, l’ailier kosovar, qui a été élu meilleur joueur du mois de mars en Ligue 1, enchaîne les prestations remarquées tout en gonflant ses statistiques personnelles (10 buts et 9 offrandes en 39 matchs toutes compétitions confondues). Ce qui attise les convoitises des plus grands clubs. La Juventus Turin est d’ailleurs intéressée par le Lillois selon la Gazzetta dello Sport. Dans la course pour une qualification en Ligue des Champions, la Vieille Dame veut se renforcer sur ses ailes. Après l’échec du dossier Felipe Anderson, le Kosovar apparaît comme une des alternatives privilégiées à un prix abordable.

Toujours d’après le quotidien piémontais, le joueur coûterait environ 15 millions d’euros au club italien avec qui les relations sont bonnes avec le LOSC. La Juve a aussi coché d’autres noms comme celui de Mason Greenwood, qui réalise une saison convaincante à Getafe. Le nom de Berardi revient également, même si le dossier est également complexe puisque le joueur serait plus intéressé pour aller jouer en Arabie saoudite. Les Turinois passeront à l’action lorsque leur entraîneur de la saison prochaine donnera son aval.