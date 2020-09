Chelsea : l'agent de Jorginho dément la rumeur PSG

Lors des dernières fenêtres de mercato, le PSG s'est toujours mis en quête d'un joueur pour renforcer son milieu de terrain. Cet été, cela ne déroge pas à la règle alors que les Parisiens se seraient positionnés sur Tiémoué Bakayoko, Mattéo Guendouzi ou Jorginho. Le club de la capitale serait même passé à l'offensive pour recruter le milieu italien de Chelsea. À quelques jours de la fin du mercato, son agent s'est exprimé sur son avenir à 90min.

Et il a démenti toutes les rumeurs autour de son protégé : « Jorginho a encore un contrat de trois ans avec Chelsea. On a beaucoup parlé d'Arsenal et du PSG ces derniers jours. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a eu aucune offre officielle pour le joueur. Le marché des transferts ferme le 5 octobre et, plus le temps passe, plus il devient difficile de faire une opération aussi importante ». Gunners et Parisiens sont prévenus.