Aston Villa-Manchester United : les compositions officielles

Depuis la reprise, Manchester United est probablement l'équipe la plus en forme de Premier League. Après un nul décroché au Tottenham Hotspur Stadium (1-1), les Red Devils ont déroulé face à Sheffield United (3-0), Brighton (3-0) et Bournemouth (5-2). Malgré un turn-over effectué par Ole Gunnar Solskjaer, les coéquipiers de Bruno Fernandes sont également venu à bout de Norwich en quart de finale de la Cup (2-1, a.p). Mieux encore, Manchester est sur une série de 9 matchs sans défaite en championnat et de 17 toutes compétitions confondues. Autant dire que l’affaire s'annonce des plus complexe pour leur hôte du soir, Aston Villa. Le promu, dix-huitième au coup d'envoi, n'a de son côté plus empoché la moindre victoire depuis le 21 janvier (7 défaites, 2 nuls).

Pour ce match, Dean Smith aligne un 4-4-1-1. Pepe Reina est le dernier rempart des Villans, quand Neil Taylor, Tyrone Mings, Kortney Hause et Ezri Konsa forment la ligne défensive. Plus haut, Douglas Luiz est aux côtés de John McGinn alors que Jack Grealish est épaulé par Trezeguet et Anwar El Ghazi. Devant, Mbwana Samatta occupe la pointe. Les buts des Red Devils seront eux gardés par David de Gea. Le portier espagnol sera protégé par le quatuor Luke Shaw, Harry Maguire, Victor Lindelöf et Aaron Wan-Bissaka. Au milieu, Nemanja Matic accompagne Paul Pogba et Bruno Fernandes. Enfin, la triplette Marcus Rashford, Anthony Martial et Mason Greenwood est à nouveau associée en attaque.

Les compositions des équipes :

Aston Villa : Reina - Taylor, Mings, Hause, Konsa - Luiz, McGinn - Trezeguet, Grealish, El Ghazi - Samatta.

— Aston Villa (@AVFCOfficial) July 9, 2020

Manchester United : De Gea - Shaw, Maguire, Lindelöf, Wan-Bissaka - Matic, Pogba, Fernandes - Rashford, Martial, Greenwood.