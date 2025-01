La (fausse) signature de Neymar au Brésil !

Certains supporters brésiliens se sont réveillés avec un sacré faux espoir ce samedi 4 janvier. Dans la soirée de vendredi, un hacker a pris le contrôle du site internet de Coritiba, un club de Serie B, et a annoncé la signature de Neymar à compter du 1er juillet 2025 ! Une mauvaise blague vite supprimée du site internet du club une fois que l’équipe technique en a repris le contrôle. « Un des meilleurs joueurs du football mondial va porter le maillot coxa-branca: Neymar arrive pour mener Coritiba vers la Serie A», pouvait-on lire dans le faux communiqué publié sur le site.

La suite après cette publicité

Si l’annonce n’a pas été prise à la légère, c’est parce que l’ailier brésilien n’a pas été inscrit sur les listes pour disputer le championnat saoudien avec Al-Hilal, et que le club serait lassé de ses successions de blessures. l’hypothèse d’un retour au pays se fait de plus en plus pressante, et le hacker a donné du grain à moudre à ceux qui attendent le retour au pays de l’enfant roi.