Real Madrid : plusieurs joueurs présents au PFL Madrid

À 48 heures du derby face à l’Atlético de Madrid, une grande partie de l’effectif du Real Madrid a choisi de décompresser en assistant au PFL Madrid. Dans une ambiance électrique, plusieurs stars madrilènes comme Vinicius Jr., Jude Bellingham, Thibaut Courtois ou encore Antonio Rüdiger ont pris place en tribunes VIP pour suivre l’évènement. Les premiers arrivés, Fede Valverde et Rüdiger, véritables passionnés de la discipline, ont particulièrement vibré, notamment lors de la victoire par KO de l’Uruguayen Luciano Pereira selon Marca.

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Au fil de la soirée, d’autres joueurs sont venus compléter ce casting impressionnant, offrant une belle visibilité à l’événement pour son lancement en Espagne. Entre rires, photos avec les fans et réactions aux combats disputés à quelques mètres d’eux, les Madrilènes ont profité d’un moment de relâchement loin de la pression du terrain. Une parenthèse bienvenue avant un rendez-vous crucial, dans une atmosphère aussi spectaculaire que détendue.