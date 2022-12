Angers : Moataz Zemzemi pour remplacer Ounahi ?

Cela ne fait plus guère de doutes. Azzedine Ounahi va quitter selon toutes vraisemblances Angers durant le mois de janvier d’autant que le Napoli et l’OM sont très chauds sur le dossier. Le SCO doit s’activer pour lui trouver un successeur à moindre coût, le club angevin, actuel lanterne rouge de Ligue 1 ne pouvant pas mettre une grosse somme pour le remplacer.

La suite après cette publicité

Et l’heureux élu pourrait être Moataz Zemzemi, un international tunisien de 23 ans qui s’était fait remarquer face au PSG en Coupe de France il y a 3 ans en blessant de manière accidentelle Neymar. Titulaire indiscutable à Niort, l’ancien joueur de Strasbourg, où il a d’ailleurs côtoyé Azzedine Ounahi, est l’un des rares Niortais à briller dans une équipe qui se morfond en bas de classement de L2. Doté d’un bon pied gauche et d’une excellente technique, il est l’un des joueurs qui réalise les meilleures performances physiques de ce début de saison en L2 selon les chiffres de la LFP. Le club niortais pourrait être tenté de laisser filer son milieu de terrain sous contrat jusqu’en juin 2024 contre une petite indemnité de transfert. Mais attention à Brest, qui est également sur le coup, et qui pourrait tenter d’arracher l’ancien joueur du Club Africain sur le fil.

À lire

Ligue 2 : Dijon croque Laval, Paris assure à Pau, Caen chute en Corse