OM : cinq choses à savoir sur Ulisses Garcia

C’est le cousin de Gelson Fernandes

Ulisses Garcia qui est né au Portugal à Almada et qui dispose de la binationalité suisse et cap-verdienne est également le cousin de Gelson Fernandes. L’ancien milieu de terrain défensif de 37 ans est bien connu en France puisqu’il a joué du côté de Saint-Étienne lors de la saison 2009/2010 (38 apparitions dans un passage assez mitigé) mais surtout du côté de Rennes. Arrivé chez les Bretons en 2014 et parti en 2017, il y aura disputé 101 rencontres pour 1 but et 1 offrande. C’est d’ailleurs le deuxième club où il aura le plus enfilé le maillot après le FC Sion (130 matches et 4 buts). Gelson Fernandes qui a joué à l’Eintracht Francfort, Manchester City, Fribourg, le Chievo Vérone, Leicester, l’Udinese et le Sporting CP aura livré une belle carrière lui qui compte 67 capes (2 buts). Ulisses Garcia entend donc connaître une même aventure à l’OM que son cousin à Rennes.

Un échec en Bundesliga

Formé au sein de l’équipe des Grasshoppers, Ulisses Garcia a été amené à débarquer en Allemagne comme de nombreux joueurs suisses. Recruté en 2015 pour 600 000 euros par le Werder Brême, il aura seulement disputé 23 matches (1 offrande) en 3 ans du côté du club du nord de l’Allemagne. Il aura même vécu un prêt anecdotique de six mois à Nuremberg entre janvier et juin 2018 avec seulement deux apparitions en deuxième division allemande pour 38 minutes disputées. Un passage très décevant pour lui qui repartira à 22 ans en Suisse chez les Young Boys de Berne afin de relancer sa carrière.

Il s’est fait une belle expérience européenne et nationale

Depuis qu’il a débarqué au sein de l’effectif des Young Boys de Berne en 2018, Ulisses Garcia a bien su se mettre en évidence avec le club bernois. Après une première saison d’acclimatation où il a montré de bonnes choses sans être indiscutable, il sort depuis de 4 saisons et demie de qualité où il a su se distinguer avec un énorme apport offensif (12 buts et surtout 40 passes décisives en 195 matches) et a été déterminant dans la domination nationale de son équipe. Il a remporté 4 fois le championnat (2019, 2020, 2021 et 2023) et deux fois la Coupe (2020 et 2023). Des performances qui trouvent écho aussi sur la scène européenne avec 13 matches de Ligue des Champions à son actif (+ 8 matches de qualification), 12 matches de Ligue Europa (+ 1 match de qualification) et deux rencontres de qualification en Ligue Europa Conference.

Une faible expérience en sélection

Avec la Suisse, Ulisses Garcia a connu une belle expérience dans les catégories jeunes avec 35 capes (2 buts) des U16 jusqu’aux U21 mais a mis longtemps avant de porter le maillot de la sélection. Pourtant appelé dans le groupe de la Nati en juin 2017 alors qu’il n’avait que 21 ans, il n’a pas débuté et a dû attendre 4 ans avant de revenir dans les plans d’un sélectionneur. C’est seulement à 25 ans le 1er septembre 2021 que Murat Yakin a décidé de le lancer lors d’une victoire 2-1 contre la Grèce. S’il ne possède que 7 sélections, il a connu 3 capes sur les 2 derniers rassemblements, réussissant à se retrouver dans le groupe élargi lui qui doit se battre avec Dominik Schmid (FC Bâle) et surtout le titulaire Ricardo Rodriguez (Torino). À noter que des ailiers comme Steven Zuber (AEK Athènes) ont parfois joué à ce poste également. Dans sa carrière, Ulisses Garcia visera l’Euro 2024 comme première compétition internationale.

Lens avait été aussi tenté par Ulisses Garcia

Alors que l’Olympique de Marseille vient de finaliser ce dossier, ce n’est pas le seul club français a s’être lancé sur la piste Ulisses Garcia. Cet été, le Racing Club de Lens avait également coché son nom pour concurrencer Deiver Machado dans le couloir gauche. Ses qualités offensives lui permettant d’évoluer en tant que piston semblent avoir tapé dans l’œil des Artésiens à l’époque. Finalement, le RC Lens a misé sur Faitout Maouassa qui a été prêté par le FC Bruges et a ensuite misé cet hiver pour Jhoanner Chávez (Bahia) sous la forme d’un prêt avec option d’achat.