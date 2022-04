PSG : Jean-Louis Leca fustige la gestion des gardiens

Ce samedi soir, le PSG a l'occasion de valider son titre de Champion de France lors de la réception du RC Lens au Parc des Princes. Après leur victoire face à Angers, un peu plus tôt dans la semaine, les Parisiens arriveront avec le plein de confiance face aux Lensois. Du moins pour les joueurs de champ. Car au poste de gardien de but, la dernière sortie médiatique de Keylor Navas confirme bien que l'alternance entre lui et Donnarumma commence à agacer les deux joueurs.

En conférence de presse, Jean-Louis Leca, portier du RC Lens, est revenu sur cette situation complexe. Et il n'a pas épargné la direction parisienne ainsi que Mauricio Pochettino. «Cette saison les clubs s'aperçoivent qu'on a besoin de 2 ou 3 bons gardiens. La seule différence, c'est comment gérer ça, car c'est un poste à part. Quand j'ai débuté, on parlait toujours de l'importance des numéros un dans une équipe. Les gens ne quantifient pas l'importance du numéro 2. Ils ont une grande importance aussi bien pour le groupe que pour les joueurs ou l'ambiance. (...) Le PSG a deux des meilleurs gardiens du monde. De par cette gestion, ils ont un poids qui pèse sur leurs épaules. On a vu des erreurs de Navas qu'il n'avait jamais fait avant. Peut-être qu'il vit mal la chose. Pareil pour Donnarumma. On ne peut pas savoir comment réfléchir quand la situation n'est pas claire. C'est la faute de la direction et des entraîneurs qui ne mettent pas les choses au clair.»