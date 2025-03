Real Madrid : l’UEFA ouvre une enquête sur 4 joueurs

Il y a quelques jours, on apprenait que l’Atlético de Madrid avait déposé une plainte contre l’UEFA contre 4 joueurs du Real Madrid. La direction des Colchoneros n’avait pas apprécié certains gestes obscènes ou provocateurs lors des célébrations des joueurs merengues après ce match retour de huitièmes de finale retour au Metropolitano. Antonio Rüdiger, qui avait mimé une décapitation, Kylian Mbappé, Vinicius Jr ainsi que Dani Ceballos sont les joueurs visés.

Et voilà que différents médias espagnols, dont Marca, dévoile que les vidéos envoyées par l’Atlético ont bien été étudiées et qu’une enquête a été ouverte contre les quatre joueurs en question. « Un inspecteur éthique et disciplinaire de l’UEFA a été nommé pour enquêter sur les allégations de comportement indécent de joueurs du Real Madrid CF (Antonio Rüdiger, Kylian Mbappé, Daniel Ceballos Fernández et Vinícius Júnior) lors du match des huitièmes de finale de l’UEFA Champions League entre le Club Atlético de Madrid et le Real Madrid CF le 12 mars 2025. De plus amples informations à ce sujet seront fournies en temps voulu », a indiqué l’UEFA dans un communiqué envoyé aux médias. Les joueurs risquent, au pire, des sanctions financières.