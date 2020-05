Real Madrid : l'agent de Gareth Bale nie l'avoir proposé à un club de MLS

Gareth Bale (30 ans) n'est pas un élément incontestable au Real Madrid. Le Gallois, auteur de trois buts en 18 rencontres cette saison, fait plus parler de lui pour ses écarts que pour ses prestations sur le rectangle vert. À chaque mercato, un départ est évoqué et dernièrement, c'est la MLS qui a pu se vanter d'avoir reçu les louanges de l'ancien de Tottenham. « C'est une ligue qui grandit et qui continue de se développer. Il y a beaucoup de joueurs qui veulent y aller maintenant. C'est certainement quelque chose qui m'intéresserait », indiquait-il récemment.

Des échos des États-Unis rapportaient même que l'agent de Gareth Bale, Jonathan Barnett, avait proposé les services de son joueur à une formation américaine. Une rumeur que ce dernier a tenu à démentir dans les colonnes d'ESPN, qualifiant ces informations « d'ordures ». Gareth Bale souhaite lui aller au bout de son contrat avec le Real Madrid, soit jusqu'en juin 2022. L'été devrait donc être tranquille pour le Gallois, surtout que la crise liée au coronavirus va réduire les transactions aux sommes conséquentes.