Ligue des champions : Monaco s’insurge contre l’expulsion très sévère de Moatasem Al-Musrati

Monaco est mal embarqué dans ce barrage de Ligue des champions face à Benfica. Battu par les Aguias lors de la phase de championnat de la C1 (2-3), le club du Rocher voulait prendre sa revanche avant son déplacement à Lisbonne. Malheureusement pour les Asémistes, Benfica s’est une nouvelle fois imposé au terme d’un match marqué par l’expulsion sévère de Moatasem Al-Musrati. Interrogé à l’issue de la rencontre, Breel Embolo regrettait cette décision de l’arbitre.

La suite après cette publicité

« Grosse déception. On a fait une bonne première période. On les contrôlait, ils n’avaient pas d’occasions. En deuxième, on se prend un but simple. Après, on se fait tuer. Il y a un potentiel carton jaune pour le latéral gauche et ça finit sur notre joueur, qui est calme. Ces décisions qui vont vite, l’arbitre les a prises contre nous. On ne va pas se reposer sur la décision de l’arbitre, mais ça nous fait mal. Il y a un deuxième match qui nous attend à Benfica. Ça fait beaucoup dans le contexte, c’est très dur de prendre une défaite. Je ne trouve pas qu’ils étaient meilleurs que nous. Si on reste à onze, ça reste un match ouvert. On se fait rapidement punir sur une action où, je le répète, le latéral gauche de Benfica peut prendre rouge et à la fin c’est nous qui avons rouge », a-t-il confié au micro de Canal+.

Encore des soucis d’arbitrage face à Benfica

Quelques instants plus tard, la chaîne cryptée annonçait la tenue d’une intervention non prévue, à savoir celle du directeur général de l’ASM, Thiago Scuro. « Je pense qu’on est au barrage de Ligue des champions, on s’attend à ce qu’il y ait de la qualité sur le terrain à ce stade de la compétition. On perd du temps, car on parle beaucoup de l’arbitre à l’issue de ce match. C’est triste et décevant, c’est la deuxième fois qu’on reçoit Benfica et qu’il y a des décisions qui ont un énorme impact sur le match. Vous avez beaucoup parlé de l’action. Ce n’est qu’un match aller, il reste le retour. On espère que les arbitres pourront aussi progresser », a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

La suite après cette publicité

« Je pense que les décisions ont eu un grand impact sur le match, ça peut être considéré comme un scandale quand elles ont un tel impact. On devrait discuter du jeu, des joueurs, des belles actions et pas des arbitres. Si on discute de ça, c’est triste pour le football. Il faut revoir le process de l’arbitrage, comment on nomme les arbitres. On a aussi fait des erreurs, on doit progresser. Mais quand on regarde le jaune de Zakaria, ça a un impact sur le match. (…) On a parlé brièvement (avec Al-Musrati). Il aurait pu éviter son geste, mais l’arbitre autorisait d’autres joueurs durant le match à faire ce genre de geste. Il n’était pas agressif, il n’a pas couru vers l’arbitre. » Monaco l’a mauvaise.