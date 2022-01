Jean-Pierre Papin a la rescousse d'Arkadiusz Milik

La suite après cette publicité

Dans le journal L'Equipe de ce samedi, l'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille Jean-Pierre Papin a défendu l'avant-centre polonais. Le Ballon d'or 1991 considère que c'est le schéma marseillais qui empêche Milik de s'exprimer correctement. «Quand on évolue avec ce type d'attaquant, on ne doit jouer que pour lui, l'OM ne devrait jouer que pour lui.[...] Ces derniers temps, il y a de moins en moins de jeu sur les côtés ou alors ça ne va jamais au bout, les centres sont plus rares ou ils n’arrivent pas. C’est la différence entre les attaques rapides et les attaques placées. Et Milik est bien meilleur quand l’équipe se projette vite devant. Ce n’est pas un joueur rapide qui prend l’espace, mais il en a besoin d’un minimum, il aime être servi lancé. Il n’a jamais le duel qu’il veut, celui où il est redoutable, de face et en un-contre-un.» explique JPP.

L'ancien attaquant des Bleus comprend également la déception des supporters par rapport au performances actuelles du Polonais. «C'est frustrant pour les supporters, pour nous, alors imaginez pour lui.[...] Un attaquant qui ne marque pas, ou peu, doute forcément, mais ses qualités n'ont pas disparu.» détaille l'actuel entraîneur de Chartres. Auteur de 9 buts en 15 matchs de Ligue 1 la saison passée, Milik n'a inscrit qu'un seulement but en 11 matchs de championnat, cette saison.