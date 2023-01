FA Cup : Arsenal s’impose face à Oxford United et rejoint Manchester City au prochain tour

Suite du 3ème tour de la FA Cup ce lundi avec une rencontre entre Oxford United et Arsenal. A priori déséquilibré sur le papier, le match était finalement très disputé sur le terrain. La faute à des locaux surmotivés qui poussaient les Gunners dans leur retranchement. On assistait d’abord à une première période assez pauvre en occasions avec seulement quatre tirs (deux de chaque côté) pour l’ensemble des 22 acteurs de cette rencontre. Il n’y avait même pas une seule frappe cadrée à se mettre sous la dent durant ce premier acte, les défenses ayant pris le meilleur sur les attaques.

Au retour des vestiaires, le match ne s’emballait pas tout de suite mais les intensions étaient quand même meilleures de part et d’autre du pré. Même si les locaux ne se laissaient pas impressionner par leur adversaire, le tableau d’affichage bougeait en faveur des visiteurs après l’heure de jeu. Dans un premier temps, Mohamed Elneny profitait d’une offrande de Fabio Vieira pour ouvrir le score (63e, 1-0) puis Edward Nketiah s’offrait un doublé pour mettre les siens hors de danger grâce à des passes décisives de Fabio Vieira, encore lui (70e, 2-0), et Gabriel Martinelli (76e, 3-0). Grâce à cette victoire, Arsenal passe au prochain tour et affrontera Manchester City pour le choc du 4ème tour de la FA Cup.

