Affaire Pogba : les nouveaux détails de l'enquête

La suite après cette publicité

L'affaire Pogba n'en finit plus de faire couler de l'encre. Selon les dernières informations de RTL, qui a pu avoir accès au rapport d'enquête sur le groupe de rançonneurs présumés de Paul Pogba (29 ans), plusieurs amis d'enfance du milieu de la Juventus profitaient en fait de la richesse du Français depuis plusieurs années. Cela se traduisait de différentes manières : par le biais de crédits chez adidas (entre 3 000 et 4 000 euros par an), par des investissements dans un restaurant de burgers en Seine-et-Marne (plusieurs centaines de milliers d'euros sont évoquées), mais aussi à travers une carte bleue largement utilisée.

RTL explique alors que c'est lorsque le champion du monde 2018 a décidé de mettre fin à ces nombreux cadeaux, fin janvier 2022, que cette même bande d'amis l'a menacé avant de lui réclamer les fameux 13 M€ (3 en liquide, 10 en virements). Un des proches des frères Pogba aurait été blessé à la main, le 10 août dernier, en raison du refus de payer par l'international tricolore. Ces dernières heures, Mathias Pogba, pourtant en détention provisoire et mis en examen pour tentative d'extorsion, a fait de nouvelles révélations terribles sur son frère, Paul, mais aussi sur le marabout qui aurait été démarché pour nuire à la star du PSG et du foot français, Kylian Mbappé. Aux enquêteurs de faire la lumière sur cette étrange affaire.