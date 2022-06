AS Monaco : les premiers mots de Takumi Minamino

La suite après cette publicité

Comme attendu depuis plusieurs jours, Takumi Minamino (27 ans) s'est officiellement engagé en faveur de l'AS Monaco ce mardi. Une piste que nous vous révélions d'ailleurs en exclusivité sur notre site le 11 juin dernier. L'ailier international japonais (42 capes, 17 réalisations) quitte ainsi Liverpool après deux saisons et demi mitigées, puisqu'il ne s'est jamais réellement imposé dans l'effectif de Jürgen Klopp.

Dans le communiqué publié par les Asémistes pour annoncer son arrivée, l'ancien joueur de Southampton ou encore du RB Salzbourg a tenu ses premiers mots en tant que Monégasque. « C’est une grande joie pour moi de rejoindre l’AS Monaco. Je suis heureux de m’inscrire dans le projet du Club, qui vient de terminer sur le podium deux fois consécutivement et figure parmi les plus reconnus au sein d’un championnat excitant. J’ai hâte de découvrir mon nouvel environnement et de faire tout mon possible pour aider l’équipe. »