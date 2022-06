L'AS Monaco fonce sur Takumi Minamino !

La suite après cette publicité

Championnats européens clôturés, place au mercato estival et aux premiers mouvements entre clubs ! À ce titre, comment ne pas parler de l'AS Monaco qui vient donc d'officialiser le départ d'Aurélien Tchouaméni (22 ans) vers le Real Madrid. Une grosse perte sportive pour les Asémistes qui vont malgré tout récupérer un joli chèque. De quoi passer à l'action dans le sens des arrivées ? C'est en tout cas ce qui semble se profiler pour le club de la Principauté, qualifié pour les barrages de la prochaine Ligue des Champions.

Ainsi, selon nos informations, le club de la Principauté est aujourd'hui très intéressé par Takumi Minamino (27 ans). Arrivé à Liverpool en provenance du RB Salzbourg à l'hiver 2020, l'attaquant international japonais (41 sélections, 17 buts) n'a jamais su s'imposer véritablement au sein de l'effectif dirigé par Jürgen Klopp et pourrait donc envisager un nouveau challenge lors de cette fenêtre estivale. Dans cette optique et si quelques sources évoquent un intérêt de plusieurs écuries en Premier League (Wolverhampton, Southampton, Fulham), l'AS Monaco serait déterminée à l'idée d'enrôler le numéro 18 des Reds.

Entre 15 et 20 millions d'euros !

Auteur de dix buts et une passe décisive en 24 matches toutes compétitions confondues cette saison, l'ancien attaquant de Southampton fait, en effet, face à la féroce concurrence présente à Liverpool (Sadio Mané, Mohamed Salah, Luis Diaz) et ne dispose donc que d'un temps de jeu limité malgré une ligne statistique plus que satisfaisante et des louanges régulières de Jurgen Klopp à son égard. En conséquence, le club et le joueur sont, aujourd'hui, prêts à se séparer. Certaines sources britanniques indiquent même que l’agent du buteur, Yusuke Akiyama, est déjà en Europe pour essayer de trouver un nouveau club à son client.

Dans ce cadre, les dirigeants monégasques vont accélérer sur ce dossier qui, de sources anglaises, serait valorisé autour de 17 millions de livres. Charmée par le profil du natif d'Izumisano, la cellule de recrutement du Rocher ne serait pas contre l'idée d'offrir aux supporters asémistes un nouveau profil sur le front de l'attaque. Vif, technique et fort d'une expérience au plus haut niveau en Angleterre, Takumi Minamino pourrait ainsi venir épauler Wissam Ben Yedder, Kevin Volland ou autre Sofiane Diop dans le secteur offensif. C'est en tout cas la volonté de Paul Mitchell qui va tout tenter pour s'offrir les services du talentueux international japonais (40 sélections-17 buts).