Le Real Madrid reste très confiant pour Kylian Mbappé

Dans exactement 29 jours, le mercato hivernal ouvrira ses portes et de nombreux joueurs pourront négocier librement avec d'autres écuries. On pense par exemple à Ousmane Dembélé, qui n'a pas encore prolongé du côté du FC Barcelone, à Edinson Cavani qui intéresse déjà le Barça, mais aussi et surtout à Kylian Mbappé. Quatre ans et demi après son arrivée au Paris Saint-Germain en provenance de l'AS Monaco, le champion du Monde 2018 est de plus en plus proche de la sortie, et ça ne surprend plus personne, surtout après son été agité et le fort intérêt du Real Madrid.

Le principal concerné l'a avoué à plusieurs reprises : il voulait rejoindre la Casa Blanca cet été mais les planètes n'étaient semble-t-il pas alignées. Du moins pas encore. Car de l'autre côté des Pyrénées, même si certains préféreraient voir débarquer le prodige norvégien Erling Haaland, on reste confiant pour le Parisien avec le «plan Real». C'est ainsi que titre AS sur sa Une du jour au sujet du numéro 7 parisien. Comme l'explique la publication locale, les signaux sont de plus en plus au vert pour une arrivée de KM7 l'été prochain.

Le trio avec Vinicius Jr et Benzema fait déjà rêver

Avec un Vinicius Jr étincelant cette saison et un Karim Benzema toujours au top, les Merengues pensent déjà à un trio de choc avec Kylian Mbappé devant. Et que ce soit sur le plan sportif ou l'aspect marketing et économique, le club de la capitale espagnole a déjà tout prévu autour de sa prochaine star avance le média. Et on peut dire qu'en Espagne, la dernière déclaration du principal concerné n'est pas passée inaperçue. «Bien sûr, mon objectif est de gagner un Ballon d’Or ou plusieurs, mais il y a un processus pour y parvenir», avait lâché le natif de Paris après la cérémonie du Ballon d'Or, où il a finit à la neuvième place cette année.

Alors forcément, du côté de Madrid, on interprète ça comme un message pour son avenir et sa venue au Real changera tout pour qu'il atteigne son objectif. Concernant l'entraîneur Carlo Ancelotti, AS explique qu'il est plutôt confiant en interne même si devant les journalistes en conférence de presse, l'Italien préfère juste faire les louanges de Kylian Mbappé et donc ne pas se mouiller. «Mbappé va tenir jusqu'au 1er janvier pour voir son rêve se réaliser», conclut même la publication dans ses colonnes. Aucun stress donc à Madrid.