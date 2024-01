Ezequiel Lavezzi a vécu une terrible trahison

Ces dernières semaines, Ezequiel Lavezzi fait parler de lui pour ses soucis de santé. Il a été hospitalisé à la suite d’une blessure à l’abdomen et d’une fracture de la clavicule. Puis, il y a eu des rumeurs concernant une possible overdose. Mais ses proches ont démenti. Ce mardi, Marca, qui cite le journaliste argentin Juan Etchegoyen, assure que l’ancien joueur du PSG vit des moments compliqués car il a des soucis financiers.

La suite après cette publicité

«Il y avait un problème qui l’angoissait beaucoup, qu’il n’arrivait pas à surmonter. On m’assure que c’est cette question qui l’inquiétait le plus ces derniers temps. C’est quelque chose qui le tourmente. Il s’agit d’une somme d’argent élevée qu’il n’a jamais récupérée jusqu’à présent. Et ce qui se passe, c’est que l’arnaque dont Lavezzi aurait souffert ces derniers temps, il l’a subi de la part d’un ami. Cela l’a beaucoup blessé et qu’il n’arrive toujours pas à s’en remettre. Un ami l’a mis dans cette situation et il n’a jamais rendu l’argent qu’il devait lui donner.» Tout cela tracasse donc le joueur, arnaqué par l’un de ses proches. Cela aurait d’ailleurs provoqué la rechute de Lavezzi, très agressif, qui a été transféré à la Clinique du Dharma, un centre psychiatrique.