Le craquage homophobe d’une joueuse de Fleury !

Une polémique glissante s’est emparée de l’Arkéma Première Ligue et du FC Fleury. Dans une interview accordée à Holy Production mais rapidement supprimée, la joueuse de Fleury Aïrine Fontaine a exprimé des propos homophobes. «Comme c’est dit dans la Bible, on sait très bien que l’homosexualité est un péché. Dans le Lévitique, c’est marqué. Après, moi, je ne suis pas dans le négatif. C’est-à-dire que… Moi j’encourage justement ces personnes à se battre, à essayer de sortir de ça et surtout à ne pas culpabiliser», a justifié la joueuse pour expliquer son opinion.

La joueuse de 20 ans a poursuivi en expliquant qu’il «ne faut pas croire que Dieu ne les aime pas, que c’est mort ou qu’ils n’arriveront jamais à se rapprocher de lui. Pour moi, c’est un péché. L’homosexualité est un péché. Mentir, c’est un péché. Voler, c’est un péché.» La FFF a tenu à condamner fermement auprès du Parisien «les propos inappropriés d’Aïrine Fontaine dans sa récente interview. Ils vont à l’encontre totale des valeurs de respect et d’inclusion défendues par la Fédération Française de Football.»