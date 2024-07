Allemagne : le message de Toni Kroos après avoir blessé Pedri

Ce vendredi, l’Espagne affrontait l’Allemagne en quarts de finale de l’Euro. Dans un match tendu mais animé, la Roja a fini par s’imposer dans les dernières secondes des prolongations (2-1). Mais si elle s’est qualifiée pour les demi-finales où elle affrontera la France, l’Espagne a perdu gros avec la suspension de Le Normand, de Carvajal mais aussi la blessure de Pedri.

La suite après cette publicité

Le milieu du Barça, auteur d’un bel Euro, est sorti sur blessure en première période après une vilaine faute de Toni Kroos. Il aurait été victime d’une entorse du ligament latéral et son Euro est forcément terminé. Ce samedi matin, dans un message publié sur son compte Instagram, Toni Kroos a tenu à s’excuser personnellement. «De cette façon, toujours très important pour moi : pardon et bon rétablissement à Pedri ! Logiquement ce n’était pas mon intention de te faire du mal. Prompt rétablissement et tout le meilleur. Tu es un grand joueur.» La classe avec un grand K.