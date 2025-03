La presse européenne conquise par le phénomène Julian Alvarez, Kevin De Bruyne a tranché pour son avenir

Julian Alvarez enchaîne avec l’Atlético de Madrid

Direction l’Espagne où l’araignée Julian Alvarez continue de tisser sa toile sur la Liga. L’Atlético de Madrid s’est imposé 1-0 face à l’Athletic Bilbao grâce à un nouveau but de l’attaquant argentin, remplaçant d’un soir. Marca souligne l’efficacité d’Alvarez qui s’est directement intégré dans sa nouvelle équipe malgré un style radicalement différent de Manchester City. Et à l’étranger aussi on reconnaît le talent et l’efficacité du champion du monde, notamment en Italie dans le Corriere dello Sport. Même rengaine en France où L’Équipe écrit que c’est Julian Alvarez qui a propulsé les Colchoneros en tête de la Liga.

La suite après cette publicité

Kevin De Bruyne prêt à rester

On a enfin du nouveau concernant l’avenir de Kevin De Bruyne, le Belge pourrait bien poursuivre l’aventure avec Manchester City. D’après les informations du Daily Mirror, De Bruyne aurait comme objectif de disputer la Coupe du monde 2026 avec les Diables Rouges donc d’ici là, il veut rester dans un championnat de premier plan. Résultat, Kevin De Bruyne serait prêt à prolonger d’une saison supplémentaire avec City, il accepterait même d’avoir un rôle moins important dans le onze de Pep Guardiola. Une nouvelle importante pour les Skyblues puisque ça pourrait leur permettre de faire la transition entre l’ancienne et la nouvelle génération.

Le Barça prépare l’avenir

Un point mercato pour le FC Barcelone, Mundo Deportivo nous apprend ce dimanche que Raphinha serait quasiment d’accord avec le Barça pour un contrat jusqu’en 2030. C’est l’une des priorités du club, surtout vu le statut qu’a pris Raphinha cette saison, lui qui est l’un des capitaines. Son contrat pourrait également comprendre une clause plus accessible afin qu’il puisse partir plus tôt s’il le souhaite, parce qu’actuellement sa clause est fixée à 1 milliard d’euros. L’un des autres objectifs du Barça s’appelle Alex Remiro. Le gardien de la Real Sociedad qui va d’ailleurs affronter Barcelone ce soir est ciblé par la direction barcelonaise. L’international espagnol a un profil jugé intéressant, surtout que le club catalan prépare la succession de Marc-André Ter Stegen et Wojciech Szczęsny qui sont sur la fin de leur carrière.