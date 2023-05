Arsenal convoite Ilkay Gündogan

La suite après cette publicité

Ilkay Gündogan sera certainement l’un des joueurs les plus convoités cet été. Pour rappel, le milieu de terrain allemand est en fin de contrat en juin prochain après avoir réalisé une saison exceptionnelle avec Manchester City. Plusieurs rebondissements ont déjà eu lieu dans le dossier. Le FC Barcelone en fait depuis longtemps une priorité, mais le joueur de 31 ans pourrait également prolonger avec les Skyblues.

Un nouveau candidat s’est présenté dernièrement dans la course : Arsenal. Les Gunners ont un intérêt concret selon des informations de The Athletic. Le profil du joueur plaît à Mikel Arteta qui a déjà travaillé avec lui quand il était adjoint chez les Citizens. Il l’aurait identifié comme le remplaçant idéal de Xhaka. À l’heure actuelle, aucun accord n’a été conclu et la situation reste ouverte.

À lire

Man City : la réaction d’Ilkay Gündogan au sacre final en Premier League