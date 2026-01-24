Menu Rechercher
Rony Lopes a été proposé à des clubs de Ligue 1 et Ligue 2

Rony Lopes @Maxppp

Rony Lopes est un joueur bien connu des amateurs de Ligue 1. Formé à Manchester City, l’ailier de 30 ans avait réellement lancé sa carrière en France en performant entre Monaco et deux prêts à Lille. Après une aventure frustrante à Séville, il avait ensuite été prêté deux fois en France lors de son aventure en Andalousie : une première fois à Nice, puis à Troyes. Depuis, sa carrière s’est écrite au Portugal et en Grèce.

Actuellement à Tondela, l’ancien Monégasque pourrait retourner en France. Auteur d’un but et deux passes décisives en neuf apparitions cette saison, l’international portugais (2 sélections) a été proposé à plusieurs clubs de France selon nos informations. En Ligue 2, Bastia, Pau et Nancy se sont penchés sur son cas. Son nom est également revenu auprès de plusieurs équipes de l’élite qui luttent pour le maintien. Tout devrait s’accélérer en cette fin de mercato. Affaire à suivre…

