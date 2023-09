OM : la durée du contrat de Gennaro Gattuso est connue

La suite après cette publicité

Une semaine après le départ de Marcelino, le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria n’a pas tardé avant de mettre la main sur son digne successeur. Comme nous l’évoquions ce matin en exclusivité, Gennaro Gattuso va devenir le nouvel entraîneur de l’OM. Annoncé proche de l’Olympique Lyonnais, qui a finalement opté pour son ex-coéquipier au sein de la Squadra Azzurra et également champion du monde en 2006, Fabio Grosso, l’ancienne légende du Milan AC a accepté le défi proposé par la direction phocéenne.

Passé par l’Italie où il a notamment officié du côté de l’AC Milan et de Naples, le technicien transalpin sort d’une expérience ratée avec Valence. Libre depuis la résiliation de son contrat avec le club ché en janvier dernier, le natif de Corigliano Calabro va découvrir le championnat de France et, comme convenu avec la direction marseillaise, il occupera le banc de l’OM jusqu’à la fin de la saison d’après nos informations. En effet, il va signer un bail d’une année, plus un an en option. Parviendra-t-il à éteindre l’incendie ? Un premier élément de réponse devrait être donné samedi à l’occasion du choc face à l’AS Monaco dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1.