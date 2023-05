Vidéo : Turpin se fait exploser par les Twittos

La suite après cette publicité

Le but d’Alexis Sanchez est annulé suite à la consultation de l’arbitre M. Clément Turpin à la VAR. Après à une passe en retrait de Medina vers Danso, ce dernier prend le temps de contrôler et de reculer, Sanchez surgit comme un lion, lui pique le ballon, se retrouvant alors en un contre une face à Samba qu’il finit par tromper. M. Turpin estime que le Marseillais a bousculé le défenseur central lensois et annule donc le but du 1-0 pour l’OM. Ce qui a profité aux Sang et Or quelques minutes après en première période grâce à une délicieuse frappe à l’entrée de la surface de Seko Fofana dans le petit filet de Lopez. Mais ce jugement de Clément Turpin sur le but refusé de Sanchez a révolté les Twittos.

