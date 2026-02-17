Bayer Leverkusen : Lucas Vázquez est en train de faire mentir le Real Madrid !

À 34 ans, Lucas Vázquez s’offre une seconde jeunesse. Après avoir passé 18 saisons au Real Madrid (2007-2025), l’ancien latéral emblématique du Real Madrid a entamé une nouvelle aventure en août 2025 en signant un contrat de deux ans, jusqu’en juin 2027, avec le Bayer Leverkusen. Fort de plus de 400 matches disputés sous le maillot madrilène et d’un palmarès exceptionnel marqué par cinq Ligues des Champions, le numéro 21 du club allemand apporte toute son expérience à une équipe en reconstruction après l’ère Xabi Alonso.

Ses débuts avaient pourtant inquiété

Pourtant, ses débuts n’ont pas été simples. Des blessures musculaires récurrentes ont freiné son intégration, avec 15 matches manqués toutes compétitions confondues en début de saison. L’entraîneur Kasper Hjulmand a d’ailleurs géré son temps de jeu avec prudence. « Nous allons y aller étape par étape avec Lucas, mais il est de plus en plus en forme. Nous sommes très satisfaits de ses progrès », avait déclaré Kasper Hjulmand. Mais désormais remis, l’Espagnol s’est parfaitement installé au poste de piston droit dans le 3-5-2 du club allemand. « C’est un mélange de mes deux précédents postes. Avoir joué latéral et ailier m’a beaucoup aidé dans la compréhension tactique. Je me sens très à l’aise », expliquait-il récemment.

En janvier 2026, Vázquez a franchi un cap en inscrivant son premier but avec Leverkusen lors d’une victoire face au Werder Brême. Un succès précieux qui mettait fin à une série de trois défaites consécutives et relançait une équipe en difficulté depuis le début de l’année. « C’est un jour très spécial. Je suis très heureux d’avoir aidé l’équipe avec ce but. Après trois défaites, nous avions besoin de cette victoire. Mais les prochains matches sont tout aussi importants. Nous devons continuer à travailler dur et à nous battre », confiait l’ancien Madrilène.

Rayonnant dans son nouveau poste

Depuis, le latéral polyvalent a délivré deux passes décisives lors de ses quatre dernières rencontres. Avant cela, il n’en comptait qu’une en huit apparitions. Un regain de forme qui coïncide avec quatre victoires pour Leverkusen et confirme la pertinence du pari tenté par ses dirigeants. Le directeur sportif Simon Rolfes l’a d’ailleurs décrit comme un joueur « extrêmement expérimenté, technique, tactiquement irréprochable, excellent pourvoyeur et stratège ».

À l’approche du barrage de C1 face à l’Olympiakos, mercredi soir (21 heures), Hjulmand continue de gérer ses minutes avec précaution en raison de ses antécédents physiques. Mais Lucas Vázquez gagne en influence et en titularisations. Après avoir accompagné les plus grandes stars au Real Madrid, l’Espagnol s’affirme désormais comme un atout majeur du Bayer Leverkusen, alliant leadership, intelligence tactique et expérience pour aider le club, actuellement 6e de Bundesliga, à retrouver les sommets et à briller en Europe.