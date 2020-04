Ligue 1 : l'Olympique Lyonnais contre-attaque !

Malgré les nombreuses propositions de Jean-Michel Aulas, l'Olympique Lyonnais, septième avant l'arrêt du championnat, devra donc faire sans coupe d'Europe pour l'exercice 2020-2021, sauf si son équipe bat le PSG en finale de la Coupe de la Ligue BKT, si celle-ci a lieu. Une mauvaise nouvelle pour le club rhodanien, encore engagé en huitièmes de finale de la Ligue des champions cette saison. Forcément, la décision entérinée par le Conseil d'administration de la Ligue des football professionnel a fait son lot d'heureux et de mécontents. Du côté de Lyon, c'est un coup de massue. Le club a décidé dé réagir, via un communiqué, regrettant dans un premier temps la précipitation de la Ligue à prononcer un arrêt définitif du championnat.

«L’Olympique Lyonnais a pris acte de la décision proposée par le Bureau de la Ligue de Football Professionnel et entérinée cet après-midi ensuite par son Conseil d’Administration, de mettre un terme à la saison 2019/20 de Ligue 1 et de Ligue 2, en se basant sur les propos tenus par le Premier Ministre Edouard Philippe lors de sa prise de parole à l’Assemblée Nationale sur les conditions du déconfinement. Cette position gouvernementale ne semblait pas imposer de façon rédhibitoire un tel arrêt définitif dès aujourd’hui de la Ligue 1 et la Ligue 2, la Ministre des Sports Roxana Maracineanu ayant préalablement indiqué la possibilité de jouer en août si l’évolution de la situation sanitaire le permettait», peut-on lire.

L'OL va réclamer un dédommagement

Le club revient ensuite sur sa proposition de fin de saison organisée sur le principe de play-offs et play-down : «un titre de champion acquis par le PSG, avec un calendrier limité à 3 semaines cohérent avec les contraintes sanitaires, et une formule novatrice qui aurait pu normalement intéresser les diffuseurs, actuellement en manque de contenus, tout comme les paris sportifs et tous les autres acteurs économiques de la filière football. Cette solution permettait très précisément de répondre au souhait de l’UEFA d’aller au bout des compétitions nationales». Un projet présenté par Jean-Michel Aulas, qui n'aura pas retenu l'attention des décideurs de la LFP.

Le club rhodanien conclut en se montrant pour le moins incisif, menaçant d'un recours pour obtenir un dédommagement. «Compte tenu de l’arrêt du Championnat de France de Ligue 1, décrété aujourd’hui par la Ligue, l’Olympique Lyonnais se réserve la possibilité d’intenter un recours contre cette décision et réclamer des dommages et intérêts, notamment au titre de la perte de chance et au regard des jurisprudences d’autres sports professionnels qui sont actuellement en cours, car le préjudice pour le club s’élève à plusieurs dizaines de millions d’euros».