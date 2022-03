OL : Aulas restera président malgré les départs des actionnaires

Ce mercredi l'OL a appris que Pathé et IDG Capital, deux actionnaires importants du club ont annoncés avoir engager une banque spécialisée « en vue d’évaluer leurs options stratégiques et financières concernant leurs participations respectives dans le club ». Les deux entreprises représentant chacune près de 20% du capital du club et aux alentours de 25% des droits de vote, le retrait interroge sur la suite des évènements à l'OL. Tout d'abord, Jean-Michel Aulas, avec sa société Holnest, devrait rester actionnaire principal et président du club selon Le Progrès.

Aucun représentant n'a souhaité communiqué, mais le club s'est tout de même exprimé via un communiqué où il explique «prendre acte des intentions déclarées par Pathé et IDG» et dans lequel il affirme le désir de continuer avec le président historique du club : «les travaux d’OL Groupe, menés sous la direction de Jean-Michel Aulas, s’inscriront donc dans une logique de continuité et de permanence de la direction» Côté en bourse depuis 2007, l'action de l'OL a en tout cas gagné 5,26%, pour. monter à 2€, au lendemain de l'annonce de Pathé et IDG.