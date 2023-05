FC Barcelone : une offre stratosphérique arrive pour Raphinha !

La suite après cette publicité

Un pari intéressant, voilà comment le FC Barcelone pouvait définir le transfert de Raphinha l’été dernier. Sorti d’un exercice solide avec Leeds United, l’ailier brésilien de 26 ans était dans le viseur d’Arsenal et Chelsea, mais avait privilégié le club catalan. Avec les Blaugranas, il y a eu du bon, du moins bon, mais le bilan d’ensemble reste honnête. L’ancien Rennais va remporter la Liga et dispose de statistiques intéressantes avec 10 buts et 11 offrandes en 45 rencontres.

Malgré tout, cela reste insuffisant aux yeux du FC Barcelone dont le manque de liquidités va aussi dicter la ligne de conduite du club sur le mercato. Arrivé contre 58 millions d’euros, il représente un actif important et cela pourrait amener son départ. C’est là que débarque Newcastle dans le dossier. Troisièmes de Premier League et en bonne voie pour se qualifier en Ligue des Champions, les Magpies sont prêts à faire des efforts pour récompenser le travail d’Eddie Howe. Les Toons vont renforcer leur effectif et Raphinha est dans leur viseur.

Newcastle pourrait offrir 80M€

Déjà séduit par le profil du Brésilien quand il était en Premier League, le club du Tyneside entend bien jouer sa carte jusqu’au bout pour arracher celui dont le contrat avec les Blaugranas court jusqu’en juin 2027. La formation anglaise est déjà en train de placer ses pions. En effet, d’après le journaliste Gerard Romero dans son émission Jijantes, les contacts sont déjà noués entre Newcastle et le FC Barcelone pour Raphinha. Une première proposition verbale aurait même été déjà reçue par le club catalan.

Ainsi, Newcastle serait prêt à offrir environ 80 millions d’euros au FC Barcelone pour s’offrir les services de Raphinha. Un chiffre impressionnant qui viendra dépasser les 70 millions d’euros dépensés l’été dernier pour la venue d’Alexander Isak. Pour le FC Barcelone, récupérer une telle somme serait un vrai soulagement en vue de la planification de la saison prochaine et Raphinha pourrait devenir la deuxième plus grosse vente de l’histoire du club derrière Neymar (222 millions d’euros) et devant Arthur Melo (76 millions d’euros).